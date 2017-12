'Nederlands' Crystal Palace houdt Man City in bedwang

De stunt voor de thuisploeg had vele malen groter kunnen zijn als Luka Milivojević vlak voor tijd een strafschop had benut. Maar de 26-jarige Serviër schoot slap in, en zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Ederson Moraes. Nu blijft het bij een tweede gelijkspel voor City, na de remise eerder in het seizoen tegen Everton.



Bij Crystal Palace had Roy Hodgson een basisplaats voor drie Nederlanders ingeruimd. Timothy Fosu-Mensah, Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald maakten alledrie de negentig minuten vol. Palace, dat strijdt tegen degradatie, kan het puntje goed gebruiken.



Manchester City, dat nog altijd een straatlengte voorsprong heeft, zag Gabriel Jesus in de wedstrijd geblesseerd uitvallen. De twintigjarige Braziliaanse aanvaller moest zich halverwege de eerste helft laten vervangen door Sergio Agüero en verliet huilend het veld. Ook Kevin De Bruyne moest geblesseerd het veld verlaten na een spijkerharde overtreding van Jason Puncheon (zie video hieronder).



