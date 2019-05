Nederlands getint Mechelen wint Belgische beker

De kersverse bekerwinnaar kent een rumoerig seizoen. Het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd na diverse beschuldigingen van matchfixing, omkoping en witwaspraktijken. De uitspraak in die zaak volgt nog. Daarom is het nog onzeker of de club volgend seizoen Europees voetbal en in de Pro League speelt.



Des te knapper is de prestatie van de spelers. Toch kwam Mechelen op achterstand door een doelpunt van Jean-Luc Dompé. Maar enkele minuten later tekende Nikola Storm voor de gelijkmaker.