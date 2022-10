Nederlandse trainer ‘in gevaarlijkste competitie ter wereld’: ‘Familie zat met bodyguard op de tribune’

met samenvattingen Liverpool verspeelt voor vijfde keer punten door foutje Virgil van Dijk én hattrick Leandro Trossard, Arsenal wint North London derby

Arsenal heeft in de altijd beladen North London derby afgerekend met aartsrivaal Tottenham Hotspur. In het Emirates Stadium werd het 3-1 voor Arsenal dankzij doelpunten van Thomas Partey, Gabriel Jesus en Granit Xhaka. Liverpool verspeelde voor de vijfde keer dit seizoen punten door een 3-3 gelijkspel tegen Brighton and Hove Albion.

1 oktober