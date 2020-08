Nederlandse Zwitser én Ajax-fanaat Jasper van der Werff aast met FC Basel op plek bij laatste vier

Bij FC Basel is Ricky van Wolfswinkel het Nederlandse uithangbord, maar het is een onbekende landgenoot die dit jaar de spotlights vangt. Jasper van der Werff strijdt vanavond voor een plek in de halve finale van de Europa League.

In navolging van zijn landgenoten Stefan de Vrij (Inter), Tahith Chong en Timothy Fosu-Mensah (beiden Manchester United) hoopt Luuk de Jong met Sevilla op een plek bij de laatste vier van de Europa League. Maar er is dus nog een speler met Nederlandse roots die op de drempel van de halve finale staat: de 21-jarige Jasper van der Werff is ook direct de meest onbekende.

Van der Werff zag het levenslicht in het Zwitserse Speicher, als zoon van twee Nederlandse ouders. Zij emigreerden kort voor zijn geboorte naar het noordoosten van Zwitserland. Van der Werff bleek een begenadigd tennisser én voetballer, maar besloot voor het laatste te kiezen. Een keuze die wellicht werd ingegeven door zijn oudere broer Sebastiaan, die als tienertalentje in de jeugd van FC St. Gallen speelde.

Als negenjarige voegde Jasper van der Werff zich ook bij de kweekvijver van St. Gallen. Hij gold er als groot talent die multifunctioneel inzetbaar was. De defensief ingestelde speler kon overal in de verdediging uit de voeten, maar ontwikkelde zich pas écht hard als centrumverdediger. Op die positie debuteerde hij op negentienjarige leeftijd met een zege op het grote FC Basel. De wereld lag aan zijn voeten.

Na slechts negen wedstrijden in de hoofdmacht van zijn opleidingsclub toog Van der Werff naar het Oostenrijkse talentencentrum Red Bull Salzburg. Behalve een invalbeurt tijdens een oefenduel met Real Madrid bleven speelminuten in Oostenrijk uit, waarna Van der Werff afgelopen winter als huurling terugkeerde naar zijn geboorteland. FC Basel ontving het toptalent met open armen en gunde hem direct een basisplaats. De laatste zes competitieduels maakte hij de negentig minuten vol en ook in de achtste finale-return in de Europa League, tegen Eintracht Frankfurt, mocht hij vorige week zijn opwachting maken.

Vanavond aast Van der Werff met Basel, waar hij ploeggenoot is van Ricky van Wolfswinkel, tegen Sjachtar Donetsk op een plek bij de laatste vier van de Europa League. Daarna keert hij terug naar Salzburg, zijn broodheer. Van der Werff hoopt in de voetsporen te treden van spelers als Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Sadio Mané (Liverpool) die via Salzburg de top haalden. ,,Vanaf hier is het de nodige spelers gelukt om die stap te zetten, dat weet ik natuurlijk ook’’, sprak de verdediger in gesprek met Voetbalzone.

Ajax

Dromen, dat deed Van der Werff al vroeg. Zoals in zijn Zwitserse kinderkamer, die vol hing met posters van lievelingsclub Ajax. Van der Werff spreekt Nederlands, heeft familie wonen in Nederland en voelt zich ook Nederlands. ,,Maar mijn hart klopt het meest voor Zwitserland’’, gaf hij toe in gesprek met het St. Galler Tagblatt.

Net als voor Ajax dus. ,,Ik ben een groot supporter van Ajax, ik kijk bijna iedere wedstrijd die ik kan zien. Ik heb altijd gedroomd daar te kunnen spelen, maar het is nu moeilijk om te zeggen of ik daar ooit terecht zal komen’’, zei Van der Werff tegen Voetbalzone. Het Nederlands elftal lijkt in ieder geval mis te grijpen, nu de verdediger zijn voorkeur heeft gegeven aan het land waar hij opgroeide.

Hij mag dan wel de minst bekende Nederlander van het Europa League-seizoen zijn, vanavond gloort toch mooi een plek bij de Europese elite. Daarvoor dienen de Zwitsers eerst het sterke Sjachtar Donetsk aan de kant te schuiven. ,,Ik droom van het winnen van de Champions League’’, liet Van der Werff optekenen toen hij zijn krabbel bij RB Salzburg zette. Daarvoor zal hij nog wel wat stappen in zijn ontwikkeling moeten zetten. Te beginnen met de eindzege als grote outsider van de Europa League.

Volledig scherm Jasper van der Werff tegen Eintracht Frankfurt. © AFP