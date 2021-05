Nedved spreekt zich uit: ‘Pirlo blijft bij Juventus en Ronaldo ook’

Hamstringblessure Sergio Ramos heeft laatste wedstrijd voor Real Madrid mogelijk al gespeeld

8 mei Sergio Ramos is opnieuw geblesseerd geraakt. De 35-jarige captain van Real Madrid mist in ieder geval de topper tegen zijn oude club Sevilla van zondagavond (21.00 uur) in Madrid. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor De Koninklijke al gespeeld.