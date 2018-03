Negende zege op rij voor Paris Saint-Germain

Allan Saint-Maximin had de thuisclub in de 17de minuut op voorsprong gezet. Nog geen vier minuten later stond het alweer gelijk via Argentijns international Ángel di Maria. Lang leek het duel op een gelijkspel uit te draaien, maar rechtsback Dani Alves kopte in de 82ste minuut raak uit een voorzet van Adrien Rabiot.



Paris Saint-Germain heeft 83 punten uit 31 duels. AS Monaco volgt met 66 punten uit 30 wedstrijden.