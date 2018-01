Negental Valencia verliest bij hekkensluiter Las Palmas

Valencia begon nog wel goed. Al in de vijfde minuut kwam de bezoekende ploeg op voorsprong via Santi Mina. Jonathan Viera trok de stand in de twintigste minuut weer gelijk. Kort na rust ging het helemaal mis voor Valencia. Verdediger Gabriel Paulista maakt eerst hands in het eigen strafschopgebied. De Braziliaan protesteerde vervolgens zo hevig, dat hij met twee gele kaarten van het veld moest. Jonathan Calleri schoot Las Palmas vanaf elf meter naar 2-1. Kort voor tijd moest bij Valencia ook de Portugese verdediger Rúben Vezo met zijn tweede gele kaart van het veld.

De ploeg van Marcelino liet de kans liggen om in punten op gelijke hoogte te komen met nummer twee Atlético Madrid, dat genoegen had moeten nemen met een gelijkspel tegen Girona FC (1-1). Las Palmas strafte de gewaagde keuzes van de trainer van Valencia hard af. Marcelino had vaste krachten als Ezequiel Garay, Gonçalo Guedes en Simone Zaza op de bank gehouden, wellicht met het oog op de return tegen Alavés in de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi. Valencia won deze week de thuiswedstrijd met 2-1, woensdag volgt de return. Drie dagen later staat de krachtmeting met Real Madrid in de competitie op het programma.