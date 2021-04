El Clásico Woedende Koeman loopt hoofdschud­dend weg bij interview: ‘Waarom is er een VAR in Spanje?’

11 april Ronald Koeman was na afloop van de 2-1 nederlaag in El Clásico woedend op de beslissingen die arbiter Jesús Gil Manzano had gemaakt. Zo vond de Nederlandse coach van Barcelona onder meer dat zijn ploeg een penalty was onthouden. De woede liep bij Koeman zelfs zo hoog op dat hij wegliep bij een interview met Movistar waarbij de journalist niet aan wilde geven of hij het een penalty vond.