Neres in Braziliaanse selectie voor Copa América

Neymar zit er ondanks een langdurige blessure en de ruzie met een fan wel bij. Volgens bondscoach Tite ging Neymar in de fout na de verloren bekerfinale. De oefenmeester gaat nog met de ster in conclaaf.



De selectie komt woensdag bij elkaar in de regio Rio de Janeiro. Op 5 juni oefent Brazilië in Brasilia tegen Qatar. Vier dagen later staat het oefenduel met Honduras in Porto Alegre op het programma.