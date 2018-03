Neuer doet een Sneijdertje bij 'Mannschaft'

In de aanloop naar de oefeninterlands van Duitsland tegen Spanje (vrijdag in Düsseldorf) en Brazilië (dinsdag in Berlijn) kwam Neuer wel op visite. ,,Het geeft een goed gevoel om weer even bij de ploeg te zijn'', zei de doelman van Bayern München. Neuer moet voor 15 mei, de dag waarop bondscoach Joachim Löw zijn voorselectie bekendmaakt, aangetoond hebben dat hij fit genoeg is om mee te gaan naar Rusland.