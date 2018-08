Neuer reageert op Özil-affaire: 'Niet het slachtoffer van racisme'

,,Het onderwerp is druk besproken en er is veel over geschreven”, vertelde Neuer in de marge van een trainingskamp van zijn team Bayern München. ,,Het is een delicate zaak. Maar Mesut was absoluut niet het slachtoffer van racisme. We hebben altijd alles gedaan om alle spelers te laten integreren in de ploeg. Dat hij toch stopt bij de Mannschaft is een individuele beslissing. Elke international moet zijn redenen vinden en Mesut heeft ze gevonden. Uiteraard aanvaarden we zijn keuze.”