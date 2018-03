Neymar binnen drie weken terug bij Paris St. Germain

Neymar werkt in eigen land aan zijn herstel. Zijn rechteronderbeen zit voorlopig in een beschermende laars. Over de revalidatie van Neymar komt weinig naar buiten. De duurste voetballer ter wereld (222 miljoen euro) plaatst op zijn sociale media alleen af en toe wat foto's van feestjes en sponsoractiveiten.

,,Ik heb Neymar onlangs gesproken'', zei Emery vrijdag. ,,Het gaat goed, hij houdt zich rustig. Over twee tot drie weken komt hij terug.'' Mogelijk kan Neymar in de laatste weken van het seizoen nog wat minuten maken voor PSG. Hij is vermoedelijk op tijd fit voor het WK in Rusland.