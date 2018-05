Neymar hervat training en lijkt op schema voor WK

Hamburger SV degradeert voor eerst in historie uit Bundesliga

17:27 Na een meeslepende slotdag in de Bundesliga is HSV gedegradeerd. De wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach werd bij een 2-1 voorsprong gestaakt voor het gooien van vuurwerk op het veld. HSV was tot vandaag de enige ploeg die alle seizoenen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie speelde. Hamburg rouwt.