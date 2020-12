Neymar moet zich vanwege enkelblessure richten op 2021

In dat duel kreeg de Zuid-Amerikaanse topspeler in de extra tijd een harde charge op zijn linkerenkel te verduren van zijn landgenoot Thiago Mendes. Neymar verliet met betraande ogen het veld per brancard. Thiago Mendes ging door een rode kaart eveneens naar de catacomben. Neymar miste afgelopen woensdag al de gewonnen competitiewedstrijd tegen Lorient (2-0).

“De verwachting is dat Neymar in januari zijn rentree maakt”, liet PSG weten. De Franse kampioen speelt in december nog tegen koploper OSC Lille (zondag) en Racing Straatsburg (woensdag). De eerste wedstrijd van Paris SG in het nieuwe jaar is op 6 januari bij Saint-Etienne.