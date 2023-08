Neymar persoonlijk akkoord met Al-Hilal, Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain sluiten vrede

LIVE La Liga | Frenkie de Jong en FC Barcelona beginnen jacht op titelpro­lon­ga­tie tegen Getafe

FC Barcelona greep dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer eens de titel in La Liga. Het was het eerste kampioenschap bij Barça voor Frenkie de Jong. De Oranje-international en zijn medespelers beginnen vanavond aan het nieuwe seizoen van de Spaanse competitie met een uitwedstrijd tegen Getafe. De aftrap in het Coliseum Alfonso Pérez is om 21.30 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.