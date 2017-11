Neymar verlaat in tranen persconferentie na steun Tite

Na zijn hoofdrol tegen Japan - hij benutte én miste een strafschop - werd Neymar door Spaanse, Franse en Braziliaanse journalisten de hemd van het lijf gevraagd bij de persconferentie. Het journaille wilde alles weten van de rampweek voor Neymar, die ruzie zou hebben gehad met PSG-coach Unai Emery, al weken wordt beticht van wangedrag én ook nog eens nadrukkelijk in verband werd gebracht met Real Madrid.



,,Ik ben blij bij PSG'', zei een aanvankelijk nog lachende Neymar bij het begin van de persbijeenkomst in Lille, waar de Goddelijke Kanaries aantraden tegen Japan. ,,Ik ben ongelooflijk hartelijk ontvangen in Parijs. Het is duidelijk dat je moet wennen als je ergens opnieuw begint, dat duurt altijd even. Maar door de manier waarop PSG me heeft verwelkomd, heb ik me heel snel aangepast. Alle verhalen die nu de ronde doen, doen pijn. Ik heb geen probleem met Cavani, ik heb geen probleem met Emery, ik heb geen probleem met Parijs.''



Toen bondscoach Tite het vervolgens voor hem opnam, schoot Neymar vol. Hij pakte Tite vast en verliet in tranen de persconferentie.