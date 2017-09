'Neymar zegt sorry voor gedrag, rijen bij PSG weer gesloten'

River Plate maakt zware uitnederlaag ongedaan door acht keer te scoren

11:57 De eerste kwartfinale van de Copa Libertadores ging nog met 3-0 verloren, maar in de return denderde River Plate met liefst 8-0 over het Boliviaanse Jorge Wilstermann heen. Grote man aan de zijde van de Argentijnen was Ignacio Scocco. De spits scoorde vijfmaal voor River Plate.