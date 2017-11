Niet alleen Feyenoord heeft moeite om titel te verdedigen

De euforie in Rotterdam was gigantisch op zondag 14 mei, nadat Dirk Kuyt de club met een hattrick naar de titel had geschoten. Hoe anders is het leven nu. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst heeft in de eredivisie al een achterstand van tien punten op koploper PSV en is in de Champions League nog altijd puntloos. Vorig seizoen had Feyenoord na 34 duels twintig verliespunten. Nu hebben de Rotterdammers na tien wedstrijden al twaalf punten laten liggen.