Nieuw contract Guardiola bij ManCity zet ‘deur naar Messi verder open’

VideoManchester City heeft het contract met Pep Guardiola met twee seizoenen verlengd. Dat heeft de Engelse topclub via de officiële kanalen bevestigd. In het contract is een optie voor nóg een seizoen opgenomen. Volgens de Daily Mail wil City in januari serieus werk maken van de komst van Lionel Messi. Een nieuw contract voor Guardiola in Manchester zou Messi eerder over de streep trekken.

Lange tijd was onduidelijk of Guardiola zijn komende zomer aflopende contract na vijf seizoenen in het Etihad Stadium zou verlengen. Volgens de Daily Mail zou het nieuwe contract voor de Spaanse topcoach de komst van Messi versnellen. De Argentijnse superster aast al maanden op een vertrek uit Barcelona. Zijn contract in Camp Nou loopt ook in de zomer van 2021 af, maar City zou hem al komende winter naar Manchester willen halen.

Manchester City liet weten bijzonder tevreden te zijn over Guardiola, die 181 van de 245 onder zijn leiding gespeelde wedstrijden won. Dat leidde onder meer tot het behalen van acht hoofdprijzen. Alleen de Champions League ontbreekt nog op de erelijst. De laatste keer dat Guardiola die prijs won was in 2011 met Barcelona.

Guardiola: ,,Sinds ik hier kwam voel ik me thuis. In de stad, bij de spelers, de staf, de supporters, het bestuur en de eigenaar van de club. Gezamenlijk hebben we veel gewonnen, veel doelpunten gemaakt en mooie wedstrijden gespeeld. Daar zijn we heel trots op. Onze uitdaging is nu om nog beter te worden en nog meer successen te behalen.”

,,Een langer verblijf van Pep is een logisch gevolg van wat er in de laatste jaren is gebeurd”, zegt voorzitter Khaldoon Mubarak. ,,Er is sprake van wederzijds vertrouwen en respect tussen hem en alle geledingen binnen de club.”

In het afgelopen seizoen raakte Manchester City de titel in Engeland kwijt aan Liverpool. In de huidige competitie staat de club vooralsnog in de middenmoot.

