Nieuw doelwit Newcastle United na overname: Ter Stegen van FC Barcelona

Domper voor AS Monaco in aanloop naar clash met PSV

AS Monaco heeft in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, donderdag in de Europa League, bij laagvlieger Stade Brest een pijnlijke nederlaag geïncasseerd: 2-0. Voor de ploeg van doelman Marco Bizot kwamen Steve Mounié en Franck Honorat tot scoren. Bij de bezoekers viel aanvaller Myron Boadu na de rust in.

31 oktober