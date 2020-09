Nieuw drama voor Nicolò Zaniolo in Johan Cruijff Arena

Vlak voor rust verliet Zaniolo geblesseerd het veld van de Johan Cruijff Arena onder het oog van zijn aangeslagen teamgenoten. De 21-jarige middenvelder bleef haken in het gras na ongelukkig contact met Donny van de Beek.



AS Roma meldt op Twitter dat Zaniolo morgen geopereerd wordt aan zijn voorste kruisband. Zaniolo kwam in 2018 over van Internazionale. Afgelopen seizoen kwam hij tot 26 wedstrijden voor AS Roma, waarin hij zes doelpunten maakten en twee assists gaf.