Nieuwe aanwinsten en Hakim Ziyech helpen Chelsea niet voorbij stadgenoot Fulham

Na het mislopen van een huurtransfer naar Paris Saint-Germain, mocht Hakim Ziyech plotseling in de basis beginnen bij Chelsea. Samen met aanwinst Mykhailo Mudryk stond hij op de flank bij the Blues . Recordaankoop Enzo Fernández stond op het middenveld, terwijl ook nieuweling Benoît Badiashile aan de aftrap verscheen.

Het nieuwe elan was echter niet terug te zien in het spel van Chelsea. De Londense club kwam maar moeizaam tot grote kansen en het veldspel was weinig gevarieerd. Ziyech, die nog wel één geniale bal in huis had, kon verder zijn stempel niet drukken op het duel en werd door Graham Potter na een uur naar de kant gehaald. Op dat moment was voormalig PSV’er Noni Madueke al binnen de lijnen gekomen.