Nieuwe coach voor Armenteros na 'nul uit negen'

De 54-jarige Baroni leidde Benevento afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie naar de Serie A, maar op het hoogste niveau in Italië wacht de ploeg nog altijd op de eerste punten. Nog nooit verloor een ploeg op het hoogste niveau in Italië de eerste negen wedstrijden. Baroni is na Massimo Rastelli (Cagliari) de tweede coach die eruit vliegt in de Serie A dit seizoen. Een opvolger is ook al benoemd: Roberto De Zerbi, een 38-jarige coach zonder veel ervaring. Hij liep twee keer promotie mis met Foggia en was vorig jaar in de Serie A drie maanden werkzaam bij Palermo.