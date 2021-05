Nieuwe datum voor uitgesteld duel ManUnited-Liverpool

De honderden fans namen het veld in beslag uit protest tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Ook buiten Old Trafford en bij het spelershotel van de selectie werd actie gevoerd. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en met stenen en andere voorwerpen gegooid.

Drie wedstrijden

Manchester United speelt door de verplaatsing van het duel met Liverpool drie wedstrijden in 5 dagen. Komende zondag (9 mei) staat een uitduel met Aston Villa op het programma. Op 11 mei is Leicester City de tegenstander op Old Trafford.