Nieuwe Dortmund-trainer Terzic begint met zege bij Werder Bremen

Terzic koos vanavond voor drie talentvolle tieners in zijn basisploeg: Youssoufa Moukoko (16), Jude Bellingham (17) en Giovanni Reyna (18). De Noorse spits Erling Haaland (20), afgelopen week verkozen tot Golden Boy, komt in 2020 niet meer in actie door een blessure. Dortmund kwam vanavond in het Weserstadion in Bremen na twaalf minuten op voorsprong via de Portugees Raphaël Guerreiro. Een kwartier later maakte Kevin Möhwald gelijk namens Werder Bremen. Dortmund-captain Marco Reus maakte in de 78ste minuut de winnende 1-2. Zijn strafschop werd nog gekeerd door Werder-keeper Jiri Pavlenka, maar in de rebound kon hij van dichtbij niet meer missen. Het was voor de 31-jarige Reus al zijn veertiende goal tegen Werder Bremen, zijn favoriete tegenstander in de Bundesliga. Tahith Chong bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bremen.



Borussia Dortmund speelt voor de winterstop nog twee uitwedstrijden. Vrijdagavond gaat de ploeg van Terzic op bezoek bij Union Berlin, volgende week dinsdag wacht in de DFB-Pokal de wedstrijd bij Eintracht Braunschweig. Op 3 januari hervat Dortmund de competitie dan alweer met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg.