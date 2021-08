Nieuwkomer Union doet monden in België openvallen en grijpt koppositie

Bekijk hier de goal Lukaku spreekt na geslaagde terugkeer bij Chelsea van ‘beste doelpunt’: ‘Het was emotioneel voor mij’

23 augustus Romelu Lukaku luisterde zijn terugkeer bij Chelsea zondag op met een doelpunt in de wedstrijd tegen Arsenal (2-0). De 28-jarige aanvaller noemde de treffer zijn beste doelpunt dat hij tot nu toe in de Premier League heeft gemaakt. Hij heeft nu 114 treffers in de Engelse competitie achter zijn naam staan.