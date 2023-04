Nieuwkoop nog in balans tegen Bakker en Frimpong, Van den Brom hard onderuit tegen Fiorentina

Bayer Leverkusen en Royale Union Saint-Gilloise zijn nog in balans na hun eerste duel in de kwartfinales van de Europa League: 1-1.

Victor Boniface maakte na 51 minuten de openingstreffer voor de bezoekers uit Brussel, die in 2021 nog promoveerden vanuit het tweede niveau van België. De ploeg van rechtsback Bart Nieuwkoop kon de voorsprong niet over de streep trekken. Florian Wirtz maakte in de 82ste minuut de gelijkmaker namens Bayer Leverkusen, waar de wingbacks Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker de hele wedstrijd speelden. Bakker en Nieuwkoop kwamen elkaar veelvuldig tegen.



Volgende week donderdag (21.00 uur) is de return, dan in het Lotto Park van Anderlecht. De winnaar van het treffen tussen Bayer Leverkusen en Royale Union neemt het in de halve finales van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen AS Roma en Feyenoord. De ploeg van Arne Slot won de heenwedstrijd in de Kuip door een goal van middenvelder Mats Wieffer.

Van den Brom hard onderuit tegen Fiorentina

Lech Poznan heeft in de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen Fiorentina een zware nederlaag moeten incasseren. De ploeg van de Nederlandse trainer John van den Brom verloor in eigen stadion met 1-4 van de nummer negen van Italië.

Arthur Cabral zette Fiorentina al in de vierde minuut uit een rebound op 1-0. Kristoffer Velde trok de stand even later weer gelijk, maar Nicolás González hielp de bezoekers vlak voor rust aan een nieuwe voorsprong: 1-2.

Fiorentina voerde de score in de tweede helft op via Giacomo Bonaventura en Jonathan Ikoné, waardoor Poznan voor een moeilijke opgave staat in de return van volgende week donderdag.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.