Nigel Hasselbaink wil debuteren voor Suriname

Daarvoor heeft hij al de nodige documenten ondertekend en zijn er toezeggingen gedaan door de overheid. Mogelijk is Hasselbaink in deze fase de eerste in Nederland opgegroeide Surinaamse voetballer in een lange rij die kiest voor het Surinaamse nationale voetbalelftal.

Het is de bondscoach van Suriname, Dean Gorré, er veel aan gelegen om zoveel mogelijk spelers die hun voetbalopleiding in Nederland hebben genoten te enthousiasmeren voor het nationale elftal. Lang was dat niet mogelijk, omdat spelers dan hun Nederlandse paspoort in moeten leveren. Met de komst van het sportpaspoort zou dat probleem verholpen kunnen worden.