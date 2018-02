Nijhuis over penalty tegen Van Dijk: Eerder een schwalbe

Liverpool kreeg gisteren tegen Tottenham Hotspur (2-2) een onterechte penalty tegen. Dat vindt scheidsrechter Bas Nijhuis. Volgens de arbiter hield Virgil van Dijk in bij de actie tegen Erik Lamela. ,,Als ik video-ref was, had ik geen strafschop gegeven.''