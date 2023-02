Noa Lang scoort namens Club Brugge in derby tegen Cercle, maar wéér geen winst

LIVE Premier League | Manchester United leidt tegen Leicester City dankzij topscorer Rashford

Na drie keer puntenverlies in de laatste vijf Premier League-wedstrijden, mikt Erik ten Hag met zijn Manchester United op drie punten tegen Leicester City. De Red Devils tankten donderdag tegen FC Barcelona (2-2) alvast veel vertrouwen. Je volgt de belangrijkste verrichtingen in dit duel via ons liveblog.