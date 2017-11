Nog 2000 kaarten te koop voor duel Schotland tegen Oranje

John Guidetti klaar in Vigo: 'Deze situatie is onhoudbaar'

12:32 John Guidetti lijkt zijn langste tijd bij Celta de Vigo te hebben gehad. De Zweedse spits speelde dit seizoen pas 131 minuten (één basisplaats, één goal, drie korte invalbeurten) in Spanje en aast op een vertrek in januari. ,,Deze situatie is onhoudbaar'', zegt Guidetti in de Spaanse sportkrant AS.