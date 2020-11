Nog één keer huilt, klapt en zingt Argentinië voor Maradona

Fotoreeks + video Buenos Aires en Napels treuren na de dood van volksheld Maradona

17:13 Nergens ter wereld is er zoveel verdriet om de dood van Diego Maradona als in Buenos Aires en Napels. Miljoenen bewonderaars van de Argentijnse voetballegende staan op straat stil bij zijn dood. In Casa Rosada in Buenos Aires lopen tienduizenden Argentijnen vandaag langs de kist van Maradona om hem zijn laatste eer te bewijzen.