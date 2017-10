Noord-Ieren al voor aftrap laatste duel zeker van play-offs

Lewandowski stelt doel­pun­ten­re­cord scherper

20:44 Robert Lewandowski heeft het doelpuntenrecord in een Europese kwalificatiereeks vanavond weer wat scherper gesteld. De Poolse spits nam in de gewonnen slotwedstrijd tegen Montenegro (4-2) één treffer voor zijn rekening en kwam daardoor uit op zestien doelpunten in deze WK-kwalificatiecampagne. Lewandowski moet nog twee dagen wachten om te weten of hij daarmee de recordboeken in gaat.