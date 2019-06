Noord-Ierland aast op ‘scalp’ Oranje na historische serie

Nog nooit in zijn 69-jarige bestaan - in 1950 kreeg Noord-Ierland een eigen nationale ploeg - won het land vier kwalificatieduels in successie. Nu is de Green & White Army klaar voor nieuwe stap in de ‘wonderlijke’ Groep C van de EK-kwalificatiereeks. Noord-Ierland en Duitsland hebben een flink gat geslagen met Oranje (zie stand hieronder), dat zich de voorbije week richtte op de Final Four van Nations League. Saillant detail: de Noord-Ieren ontmoetten alleen nog maar dreumesen Estland en Wit-Rusland, zodat in deel twee van de cyclus uit- én thuisduels wachten met Duitsland en Nederland.

Juist in die duels aast Noord-Ierland op een stunt, zo sprak bondscoach O’Neill gisteren na het duel in de Borisov Arena in Estland klare taal. ,,Na deze vier prachtige resultaten moeten mijn jongens er écht in geloven dat ze ook punten kunnen pakken tegen Duitsland en Nederland. Dat moet de volgende stap zijn: een nieuwe indicatie van de groei die we doormaken: een grote scalp veroveren. Wat dat betreft krijgen we in het najaar te maken met twee van de grootste scalps die er op dit moment zijn.”



In de jacht op een EK-ticket - de eerste twee in de stand plaatsen zich voor EURO 2020 - richt O’Neill zijn pijlen vooral op Oranje, dat in maart in Amsterdam al verloor van Duitsland. ,,Het verschil met Nederland is gemaakt", zei O’Neill gisteravond. ,,Dat was precies de bedoeling toen we in maart begonnen. Hopelijk voelen ze de komende periode extra druk.”