Noord-Ierland start in dezelfde groep als Oranje met winst

In tegenstelling tot Oranje wist Noord-Ierland zich wel te plaatsen voor het vorige EK, in 2016. Als debutant haalde de ploeg van O'Neill, al sinds 2011 de bondscoach, in Frankrijk de achtste finales. De Noord-Ieren moesten daarin buigen voor Wales. Ze misten het WK 2018 in Rusland omdat Zwitserland in de play-offs net te sterk bleek. Noord-Ierland degradeerde vorig jaar uit de B-divisie van de nieuwe Nations League, door de vier groepswedstrijden allemaal te verliezen.



Zondag ontvangt de Britse ploeg ook Wit-Rusland in Belfast. De duels met Oranje zijn op 10 oktober en 16 november.