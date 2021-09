Noorwegen doet plicht in Letland

Noorwegen heeft vanavond geen fout gemaakt in Riga tegen Letland. Erling Haaland en co wonnen het duel in de WK-kwalificatie met 2-0. Noorwegen heeft nu tien punten uit vijf wedstrijden.

Woensdag speelde het Nederlands elftal nog met 1-1 gelijk op bezoek bij Noorwegen. Oranje heeft zeven punten uit vier duels en kan bij winst op Montenegro (aftrap 20.45 uur) weer gelijk komen met de Noren. Turkije heeft ook zeven punten na vier wedstrijden en speelt om 20.45 uur in en tegen Gibraltar.

Topschutter Haaland opende in Riga na 20 minuten uit een strafschop de score. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund, die tegen Oranje ook al trefzeker was, maakte zijn negende doelpunt in veertien interlands. Mohamed Elyounoussi verdubbelde halverwege de tweede helft de Noorse voorsprong.



Feyenoord-verdediger Marcus Holmgren Pedersen speelde de hele wedstrijd voor de ploeg van Solbakken, zijn land- en clubgenoot Fredrik Aursnes maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Tadic

Dusan Tadic is met Servië niet in de fout gegaan in de thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Luxemburg. Met de aanvoerder van Ajax vrijwel de hele wedstrijd binnen de lijnen werd het 4-1 in Belgrado, waardoor Servië na vier duels samen met Portugal aan de leiding gaat met 10 punten.

Servië leidde bij rust met 2-0 dankzij twee doelpunten van Fulham-spits Aleksandar Mitrovic. Luxemburg kwam een kwartier voor tijd terug door een doelpunt van Olivier Thill, maar niet veel later was de marge weer twee omdat Maxime Chanot de bal in zijn eigen doel werkte. In de zesde minuut van de extra tijd zorgde Nikola Milenkovic toch nog voor een ruime uitslag.

Voor Servië wacht dinsdag de uitwedstrijd tegen Ierland. De Ieren wisten in groep A thuis niet te winnen van Azerbeidzjan: 1-1.

In groep H voorkwam Rusland averij in de uitwedstrijd tegen Cyprus. De Russen wonnen in Nicosia met 2-0 door doelpunten van Aleksandr Erochin en Rifat Zjemaletdinov. Koploper Rusland heeft 3 punten meer dan Kroatië, dat nog aantreedt tegen Slowakije.

