Nordin Amrabat: Sofyan heeft nu handboeien om

Met Feyenoorder Karim El Ahmadi en Ajacied Hakim Ziyech in de basis plaatste Marokko zich vanavond voor het WK in Rusland. Nordin Amrabat zegt een groot volksfeest te verwachten in Rabat. ,,We landen pas om twee, drie uur ’s nachts, maar het wordt een gekkenhuis met vlaggen, trommels en trompetten. Iedereen is trots, iedereen is blij. Echt fantastisch.''