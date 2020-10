Nul punten in Nations League en op rand van EK-kwalificatie: hoe kan dat?

In league A was alleen IJsland nog niet rechtstreeks geplaatst voor het EK - ook dit land pakte in de Nations League geen enkel punt zoals Noord-Ierland. Dan schuiven drie teams door om de gaten op te vullen. Door loting is bepaald dat Bulgarije, Hongarije en Roemenië zich voegen op pad A.



Noord-Ierland zat in poule B, in groep 3 met Bosnië-Herzegovina en Oostenrijk, maar pakte geen enkel punt. Toch ontving het een play-off ticket doordat slechts vier landen zich niet rechtstreeks kwalificeerden voor het eindtoernooi. Dus was er ook voor de Noord-Ieren een play-offplek beschikbaar. Zij schakelden Bosnië gisteravond uit na strafschoppen. Zo is voor hen de Nations League een ideaal vangnet gebleken.



Op 12 november is Slowakije de tegenstander. De winnaar plaatst zich alsnog voor het EK, dat vanwege de coronacrisis is doorgeschoven naar de zomer van 2021.