Nuytinck en Lammers degraderen met Sampdoria na elf seizoenen uit Serie A

Man opgepakt voor schijnen laserpen op Chel­sea-spe­ler Mikhailo Mudryk: ‘We zullen de sterkst mogelijke actie ondernemen’

De politie van Londen heeft een 21-jarige man opgepakt die dinsdagavond hinderlijk met een laserpen in het gezicht scheen van Chelsea-speler Mikhailo Mudryk. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen Arsenal, die Chelsea verloor met 3-1. Een groen laserlicht was voortdurend gericht op het gezicht van de Oekraïense aanvaller, die na 70 minuten was ingevallen.