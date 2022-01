Officieel: Alfred Schreuder nieuwe coach van Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost bij Club Brugge

Zoals deze site vanochtend al meldde, kwam Club Brugge bij de Nederlander uit in de zoektocht naar een opvolger van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement. Schreuder was immers beschikbaar sinds hij in oktober het veld moest ruimen als assistent-trainer bij FC Barcelona in het spoor van de ontslagen hoofdcoach Ronald Koeman.

Schreuder neemt met Carlo L’Ami en Danijel Zenkovic twee assistenten mee. L’Ami werkte bij Ajax als keeperstrainer al samen met de nieuwe Club-coach. Zenkovic is een 34-jarige Oostenrijker die eerder jeugdtrainer was bij onder meer Salzburg en Ajax en tot vandaag als assistent bij Werder Bremen fungeerde.

Club Brugge wordt de derde club voor Schreuder als hoofdverantwoordelijk. Eerder was de voormalig speler van Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente en Vitesse als coach van Hoffenheim en FC Twente. Als assistent was hij werkzaam bij Vitesse, FC Twente, Hoffenheim, Ajax en FC Barcelona. Hij wordt nu de tweede Nederlandse Club Brugge-coach van deze eeuw: tussen 2009 en 2011 was Adrie Koster al eens hoofdverantwoordelijke bij de blauwzwarte club.

Onlangs toonde FC Basel al interesse in Schreuder, maar die besloot niet tussentijds in te stappen bij de Zwitserse recordkampioen. Club Brugge startte dit seizoen met grote internationale ambities, maar in een Champions League-poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig lukte het niet om door te stoten. Ook een vervolg in de Europa League zat er niet in. In de competitie staat de ploeg van Lang, Vormer en Dost tweede met zeven punter minder dan koploper Royale Union Saint-Gilloise.

De Belgische club vertrok vandaag op trainingskamp naar Marbella, ook Schreuder wordt daar vandaag al verwacht. Het is de bedoeling dat Club Brugge daar zaterdag een oefenwedstrijd speelt tegen Feyenoord.

