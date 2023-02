Officieel: Domenico Tedesco (37) bondscoach van België, Thierry Henry weg als assistent

De kogel is door de kerk. Domenico Tedesco (37) wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, zo heeft de Belgische voetbalbond bevestigd. Ook de aanstelling van Frank Vercauteren (66) als technisch directeur is officieel.

Tedesco wordt de opvolger van Roberto Martínez als bondscoach van de Belgen. Hij kreeg de voorkeur boven Peter Bosz, die eveneens in de race was voor de functie, en tekent bij de KBVB een contract tot na het EK van 2024. ​

Tedesco is 37 en was eerder coach bij Schalke 04, Spartak Moskou en RB Leipzig. ,,Hij staat bekend als een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit’’, klinkt het bij de KBVB. ,,Zijn opdracht bestaat erin de Rode Duivels te kwalificeren voor het EK van 2024 in Duitsland.’’

Tedesco zelf voelde vanaf het eerste gesprek met de bond dat het goed zat, zo zegt hij op de site van de KBVB. ,,We zaten meteen op dezelfde golflengte. Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn.’’ ​ ​

Vercauteren

Naast de komst van Tedesco, bevestigde de bond dus ook die van Frank Vercauteren. Hij is officieel de nieuwe technisch directeur van de voetbalbond. De keuze voor de oud-international is geen verrassing. Hij kent het Belgisch voetbal, pakte prijzen met Anderlecht en Racing Genk en werkte bij Antwerp.

Thierry Henry keert niet terug als assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Dat bevestigde Peter Bossaert, de directeur van de Belgische voetbalbond KBVB, bij de presentatie van Tedesco en Vercauteren: ,,We hebben nog wel met Thierry gesproken, omdat we zijn mening waarderen en hij zich zeer betrokken voelt bij de toekomst van de nationale ploeg. Maar hij zal geen rol meer spelen in de staf”, aldus Bossaert. ,,We waarderen het werk dat hij heeft geleverd.”

De voormalig Frans international keerde in de zomer van 2021 terug bij de Belgische ploeg, na een afwezigheid van tweeënhalf jaar. Henry (45) moest de technische staf op de eerste plaats versterken voor het EK, waar de Belgen in de kwartfinales tegen Italië uitgeschakeld werden. Daarna werd zijn contract als assistent van bondscoach Roberto Martínez verlengd tot na het WK van 2022 in Qatar. Heel wat internationals zagen in Henry de ideale man om Martínez, die na het teleurstellend verlopen WK opstapte, op te volgen. De bond had echter andere plannen.