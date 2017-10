OGC Nice onderuit tegen Olympique Marseille

Portugese topper tussen Sporting en Porto eindigt in gelijkspel

1 oktober De Portugese topper tussen Sporting Portugal en FC Porto is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Beide ploegen verloren dit seizoen nog geen wedstrijd in de Portugese competitie. Koploper FC Porto staat op 22 punten, achtervolger Sporting heeft 20 punten.