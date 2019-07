Olympique Lyon wint met Memphis als nieuwe aanvoerder van Arsenal

Memphis Depay droeg van het begin tot het einde van de wedstrijd de aanvoerdersband bij de club waar hij sinds januari 2017 speelt. De 25-jarige aanvaller uit Moordrecht was in de afgelopen tweeënhalf jaar al goed voor 39 goals en 41 assists in 116 officiële wedstrijden, maar lag ook regelmatig in de clinch met trainer Bruno Génésio. De 54-jarige Fransman vertrok deze zomer bij Lyon en werd vervangen door de 45-jarige Braziliaan Sylvinho, die werd aangesteld door de nieuwe technisch directeur Juninho Pernambucano, van 2001 tot 2009 de absolute ster en leider van Olympique Lyon. De afgelopen jaren was Nabil Fekir de vaste aanvoerder bij Olympique Lyon, maar de 26-jarige linkspoot vertrok afgelopen week voor 20 miljoen euro naar de Spaanse middenmoter Real Betis. Memphis Depay lijkt nu dus de nieuwe aanvoerder van de zevenvoudig kampioen van Frankrijk, al kwamen al die titels er tussen 2002 en 2008. Afgelopen seizoen werd Lyon derde in de Ligue 1, waarmee de club zich rechtstreeks plaatste voor de Champions League.

Nog twee oefenduels in Engeland

Arsenal kwam in de jaarlijkse strijd om de Emirates Cup voor eigen publiek in de 35ste minuut op voorsprong via spits Pierre-Emerick Aubameyang, maar dankzij twee goals van Moussa Dembélé (66ste en 76ste minuut) won Olympique Lyon met 1-2 in het Emirates Stadium in Londen. Kenny Tete viel een kwartier voor tijd in bij Lyon. Bij Arsenal maakte de van Real Madrid gehuurde middenvelder Daniel Ceballos zijn debuut met een invalbeurt in de 70ste minuut.



Olympique Lyon speelt komende week nog oefenduels in Engeland tegen Liverpool (woensdag) en Bournemouth (zaterdag), waarna de ploeg op vrijdag 9 augustus aan de Franse competitie begint met de uitwedstrijd bij AS Monaco.