Omhaal Ronaldo gekozen tot mooiste goal van het seizoen

Bijna 200.000 voetbalfans kozen voor de omhaal van Ronaldo in Turijn. Fans van Juventus beloonden die treffer toen met een staande ovatie.



Dimitri Payet eindigde als tweede met zijn treffer in de kwartfinale van de Europa League tegen RB Leipzig. De Franse aanvoerder van Olympique Marseille trapte de bal na een flitsende actie met de buitenkant van zijn rechtervoet in de kruising. Dat doelpunt kreeg iets meer dan 35.500 stemmen.



De Spaanse Eva Navarro eindigde als derde, met ruim 23.000 stemmen, met haar treffer in de finale van het EK voor voetbalsters onder 17 jaar. Ze kapte twee tegenstanders uit en krulde de bal daarna over de keeper in het doel.



In het seizoen 2016-2017 maakte Mario Mandzukic van Juventus het mooiste doelpunt, daarvoor ging die eer twee keer op rij naar Lionel Messi (FC Barcelona).