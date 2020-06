Omstreden bestuursvoorzitter Schalke weg na corona-uitbraak bij vleesfabriek

Roofbouw Bosz: ‘Kijken of Bayern en wij later kunnen starten in nieuw Bundesliga­sei­zoen’

15:55 Peter Bosz speelt zaterdag de Duitse bekerfinale met Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Beide ploegen zitten ook nog in de Europacuptoernooien die in augustus worden uitgespeeld, waarna de internationals van Bayern en Leverkusen vrijwel direct starten met de nieuwe Nations League. ,,Dit kan niet goed gaan qua gezondheid van de spelers,’’ zegt Bosz. ,,Bayern en wij zijn daarom aan het kijken of we later kunnen instromen in de Bundesliga van volgend seizoen.’’