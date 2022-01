Omstreden Semedo overvallen en geslagen met stokken, Portugees naar ziekenhuis voor onderzoek

Voetballer Semedo (27) aange­klaagd voor verkrach­ting 17-jarig meisje

Ruben Semedo van de Griekse kampioen Olympiakos is in Athene voorgeleid aan een openbaar aanklager op verdenking van verkrachting van een 17-jarig meisje. De 27-jarige centrale verdediger was een dag eerder gearresteerd, nadat het meisje aan de politie had verklaard dat hij en een 40-jarige Nigeriaan haar naar zijn huis hadden meegenomen en haar daar hadden verkracht.

