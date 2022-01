Onana blundert bij openingsgoal Afrika Cup, maar Kameroen toch te sterk voor spijkerhard Burkina Faso

De 33ste editie van de Afrika Cup ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Het virus was voor aanvang van het toernooi nog altijd onderwerp van gesprek, want bij Burkina Faso werden afgelopen week liefst negen spelers positief getest. Onder heen ook Kilian Nikièma , de 18-jarige jeugdkeeper van ADO Den Haag. Ook bondscoach Kamou Malo ontbrak bij de openingswedstrijd vanwege een positieve test. Veel deelnemende teams aan de Afrika Cup kunnen door het coronavirus niet op volle kracht aan het toernooi beginnen. De Afrikaanse voetbalbond CAF wil de wedstrijden echter koste wat kost laten doorgaan. Als een land minimaal elf spelers heeft, ongeacht of daar een keeper bij zit, dan moet er gespeeld worden. Een bekendere keeper stond op doel bij Kameroen, maar André Onana begon niet sterk aan het toernooi. In de 24ste minuut kwam hij in eerste instantie nog goed weg toen een bal van de lijn werd gehaald en vervolgens tegen de lat viel, maar bij de indraaiende voorzet van linkspoot Bertrand Traoré (ex-Ajax, nu Aston Villa) zat hij mis. De aanvoerder van Burkina Faso slingerde de bal voor het doel, waarna Gustavo Sangaré bij de tweede paal de 0-1 maakte.

Burkina Faso begon dus goed, maar schoot zichzelf daarna flink in de voet. Steeve Yago werd nog gespaard met een gele kaart na zijn doldwaze tackle na 25 seconden, maar kort voor rust gaven twee van zijn teamgenoten een penalty weg na een spijkerharde tackle. Beide keren scoorde captain Vincent Aboubakar (Al-Nassr) namens Kameroen, dat daardoor met een 2-1 voorsprong de rust in ging. Die werd in de tweede helft niet meer weggegeven door de Ontembare Leeuwen, die het later in de poulefase nog gaan opnemen tegen Ethiopië en Kaapverdië. Zij staan om 20.00 uur tegenover elkaar in het stadion waar het toernooi ook werd geopend.