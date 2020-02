Onbekende Braithwaite naar Barça: dit is waarom

Door Tim Reedijk



Op Ciutat Esportiva Joan Gamper, het gelikte trainingscomplex van FC Barcelona, liepen de grootste spelers ter wereld. Vandaag zette de 28-jarige Martin Braithwaite er zijn eerste stappen. Deed FC Barcelona vorig jaar al de wenkbrauwen fronsen door Kevin-Prince Boateng vast te leggen, vandaag legde de club een spits vast die in zijn carrière nooit structureel veel doelpunten maakte voor een club én die ook nog eens bijna twintig miljoen euro kostte.



Hoe zit dat precies? In Spanje geldt de regel dat je een speler mag aantrekken als je kunt aantonen dat één van je spelers meer dan vijf maanden uit de roulatie is. Ousmane Dembélé ligt er zeker een halfjaar uit na een operatie aan een hamstring. De spoeling voorin is dun bij FC Barcelona, dat ook Luis Suárez nog zeker enkele maanden mist en in januari nog vleugelaanvaller Carles Pérez op huurbasis liet gaan naar AS Roma. Alleen Lionel Messi, Antoine Griezmann en de piepjonge Ansu Fati zijn nog fit en dat terwijl FC Barcelona nog volop in de titelstrijd is verwikkeld én Champions League speelt.