Ondernemers helpen Rashford in strijd tegen armoede en honger: ‘Dit is het Engeland dat ik ken’

,,Ik ben er ondersteboven van”, schreef de pas 22-jarige Rashford op Twitter. ,,Onbaatzuchtig, vriendelijk, saamhorig. Dit is het Engeland dat ik ken.” De international sneerde daarmee naar de Britse regering, die in de zomervakantie nog wel inging op het pleidooi van Rashord, maar deze week kreeg te horen dat het parlement afziet van het verstrekken van vouchers voor gratis maaltijden in de komende schoolvakantie.



Rashford ontving in juli als jongste ooit een eredoctoraat van de universiteit van Manchester voor zijn inspanningen om kinderen uit arme gezinnen aan gratis maaltijden te helpen. Voetbalicoon Gary Lineker had alleen maar lof. ,,Ik hou van deze jongen”, schreef Lineker op Twitter. ,,Hij hoeft dit natuurlijk niet te doen, maar wat een held om het wel te doen, en met zoveel bescheidenheid en waardigheid.”



Rashford groeide op in Wythenshawe, een arme wijk in Manchester. Als kind had hij ook regelmatig te maken met armoede en honger. Op zijn achtste werd hij gescout door Manchester United, waar hij op 25 februari 2016 zijn debuut maakte onder Louis van Gaal. Inmiddels staat de 22-jarige aanvaller al op 71 goals in 221 duels in de hoofdmacht van de Engelse recordkampioen en elf goals in 40 interlands voor Engeland. Afgelopen dinsdag maakte hij nog de winnende goal in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.



Onlangs kreeg Rashford al de titel ‘Most Excellent Order of the British Empire’ (MBE) voor zijn werk in arme gemeenschappen in Engeland.