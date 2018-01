Onderzoek naar aanvaring tussen Holgate en Firmino

De twee kregen het kort voor rust aan de stok. Firmino zou Holgate, die vanwege zijn Jamaicaanse roots een getinte huidskleur heeft, racistisch hebben beledigd.



De 21-jarige Engelse verdediger van Everton gaf Firmino bij een duel een flinke duw terwijl de bal al over de zijlijn was gerold. De Braziliaanse aanvaller van Liverpool viel daardoor over de boarding het publiek in. Firmino reageerde woest en rende op Holgate af. Terwijl scheidsrechter Robert Madley tussen de twee kemphanen in sprong, riep Firmino iets naar Holgate, die op zijn beurt woedend reageerde. Opvallend genoeg hield Madley de kaarten op zak.



De scheidsrechter nam het incident wel op in zijn wedstrijdrapport. De FA gaat zich nu over de zaak buigen. Liverpool versloeg de stadgenoot in de derde ronde van de FA Cup met 2-1. Het winnende doelpunt kwam van de debuterende recordaankoop Virgil van Dijk.